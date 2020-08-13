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Леонид Слуцкий дисквалифицирован на два матча РПЛ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС)наказал главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого за неподобающее поведение в ходе матча первого тура чемпионата Российской премьер-лиги против московского "Локомотива".

"КДК РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча принял решение дисквалифицировать главного тренера ФК "Рубин" Леонида Слуцкого на два матча чемпионата России (один из которых условно, с испытательным сроком до окончания чемпионата) и оштрафовать его на 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

По ходу поединка, который прошел 11 августа в Казани и закончился победой "Локомотива" со счетом 2:0, Слуцкий был удален с поля, а позже раскритиковал судейство в матче.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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