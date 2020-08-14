Фигуристка Загитова решила поступать на журфак РАНХиГС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова числится в списках на поступление в Российскую академию народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), документ со списками на поступление опубликован на сайте приемной комиссии академии.

Фигуристка поступает на факультет журналистики по специальности "Продюсирование и культурная политика" в московский филиал РАНХиГС на очную форму обучения. Загитова претендует только на платное обучение. При этом сведений о согласии на зачисление в РАНХиГС он нее еще не поступало.

На сайте вуза опубликованы данные о вступительных испытаниях. По данным РАНХиГС, олимпийская чемпионка сдала экзамен по русскому языку на 51 балл и экзамен по обществознанию на 44 балла. В общей сложности у Загитовой 95 баллов - это предпоследний результат среди всех поступающих по данной специализации. Абитуриент с первым результатом набрал 299 баллов.

Согласно опубликованным данным, у Загитовой также нет баллов за творческий экзамен, необходимый при поступлении на журналистику, а также нет преимущественного права на поступление. Нет сведений и об индивидуальных достижениях, которые могут дать дополнительные баллы абитуриентам при поступлении.

Отмечается, что фигуристка также не нуждается в общежитии.