Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:01

Фигуристка Загитова решила поступать на журфак РАНХиГС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова числится в списках на поступление в Российскую академию народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), документ со списками на поступление опубликован на сайте приемной комиссии академии.

Фигуристка поступает на факультет журналистики по специальности "Продюсирование и культурная политика" в московский филиал РАНХиГС на очную форму обучения. Загитова претендует только на платное обучение. При этом сведений о согласии на зачисление в РАНХиГС он нее еще не поступало.

СпортЗагитова заявила, что не планирует завершать карьеруЗагитова заявила, что не планирует завершать карьеруЧитать подробнее

На сайте вуза опубликованы данные о вступительных испытаниях. По данным РАНХиГС, олимпийская чемпионка сдала экзамен по русскому языку на 51 балл и экзамен по обществознанию на 44 балла. В общей сложности у Загитовой 95 баллов - это предпоследний результат среди всех поступающих по данной специализации. Абитуриент с первым результатом набрал 299 баллов.

Согласно опубликованным данным, у Загитовой также нет баллов за творческий экзамен, необходимый при поступлении на журналистику, а также нет преимущественного права на поступление. Нет сведений и об индивидуальных достижениях, которые могут дать дополнительные баллы абитуриентам при поступлении.

Отмечается, что фигуристка также не нуждается в общежитии.

Алина Загитова

Новости по теме

Новости

Бой Нурмагомедова с Гейджи пройдет в Абу-Даби

Бой Нурмагомедова с Гейджи пройдет в Абу-Даби

Что случилось этой ночью: пятница, 14 августа

"РБ Лейпциг" выиграл у "Атлетико" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Леонид Слуцкий дисквалифицирован на два матча РПЛ

ПСЖ стал полуфиналистом Лиги чемпионов

ПСЖ стал полуфиналистом Лиги чемпионов

В Международной федерации хоккея рассматривают перенос ЧМ-2021 из Минска

В Международной федерации хоккея рассматривают перенос ЧМ-2021 из Минска

ВФЛА выплатила долг World Athletics

ВФЛА выплатила долг World Athletics

Минспорта выделит ВФЛА субсидию на выплату долга перед World Athletics

Комиссия признала ошибки при назначении пенальти в ворота"Спартака"

Владелец "Спартака" передумал снимать команду с чемпионата России

Владелец "Спартака" передумал снимать команду с чемпионата России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');