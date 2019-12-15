Загитова заявила, что не планирует завершать карьеру

Алина Загитова на финале Гран-при по фигурному катанию в Турине Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка в фигурном катании россиянка Алина Загитова сообщила, что не собирается ставить крест на выступлениях в профессиональном спорте.

"Все мои достижения, включая олимпийское золото и золото ЧМ, не случайны, мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю свою жизнь, и я не планирую останавливаться и тем более "уходить". Ни о каком "уходе" или "завершении" я даже не думаю", - написала Загитова в инстаграме.

"Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой "фигурный" путь с поддержкой моих тренеров", - подчеркнула она.

Ранее в пятницу Загитова в эфире Первого канала сообщила о планах приостановить карьеру.

"У меня сейчас все есть в жизни и всегда должно чего-то не хватать. Я хочу, чтобы у меня вернулось желание вернуться на старты. Я не ухожу из большого спорта, но не буду участвовать в чемпионате России в Красноярске. Я без отбора не претендую на участие в чемпионатах Европы и мира, так как я всегда отбиралась по спортивному принципу", - сказала фигуристка в эфире Первого канала.

Комментируя эти слова, спортсменка написала в инстаграме, что "очень волновалась и не совсем получилось четко донести свои мысли".

Между тем, сказанное Загитовой в эфире Первого канала вызвало волну критики со стороны знаковых персон в отечественном фигурном катании – в частности, Татьяны Тарасовой, Евгения Плющенко. Однако команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, подопечной которой является Загитова, заступилась за спортсменку.

"Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь", - говорится в заявлении команды Тутберидзе в инстаграме.

В частности, команда Тутбердзе ответила бывшему фигуристу и ныне тренеру Евгению Плющенко, который счел, что Загитова после паузы в карьере может перейти к другому специалисту.

"Евгений Плющенко, вас на данный момент ТРЕНЕРОМ никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов только лишь мешают нашей профессиональной работе", - говорится в заявлении команды Тутберидзе.

Алина Загитова под руководством Тутберидзе выиграла золото и серебро на ОИ-2018, также золото и серебро на чемпионатах Европы (в 2018 и 2019 гг. соответственно), стала чемпионкой мира в марте 2019 года.

Этери Тутберидзе является тренером многих известных фигуристов, включая завершившую карьеру олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, перешедшую затем к другому тренеру двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву и других.

На недавно завершившемся в Италии финале Гран-при по фигурному катанию весь пьедестал в женском одиночном катании заняли ученицы Тутберидзе: Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.