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Загитова заявила, что не планирует завершать карьеру

Загитова заявила, что не планирует завершать карьеру
Алина Загитова на финале Гран-при по фигурному катанию в Турине
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка в фигурном катании россиянка Алина Загитова сообщила, что не собирается ставить крест на выступлениях в профессиональном спорте.

"Все мои достижения, включая олимпийское золото и золото ЧМ, не случайны, мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю свою жизнь, и я не планирую останавливаться и тем более "уходить". Ни о каком "уходе" или "завершении" я даже не думаю", - написала Загитова в инстаграме.

"Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой "фигурный" путь с поддержкой моих тренеров", - подчеркнула она.

После эфира на Первом канале мне приходит много вопросов о том, "что означает моё интервью" и "почему я завершила карьеру"? Я очень волновалась и не совсем получилось чётко донести свои мысли. Для меня Фигурное катание -это моя жизнь, и большой спорт -то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день начиная с 4 лет. Все мои достижения, включая Олимпийское золото🥇 и золото ЧМ🥇 , не случайны, мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю свою жизнь, и я не планирую останавливаться и тем более "уходить". Ни о каком "уходе" или "завершении" я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться ещё больше и ещё сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой "фигурный" путь ⛸ с поддержкой моих тренеров ❤ // Following my latest TV appearance I am getting a lot of questions about "what all this means" and "why I retired". Yesterday I was feeling worried and I could not manage to deliver my thoughts clearly. For me Figure Skating is my life and professional sport is all about what I always worked for and continue working for since I was 4 years old. All my achievements, including Olympic gold🥇and WC gold 🥇, are not accidental. For all my life I will be very grateful to my coaches for the tremendous job we have done and I am not planning either to stop or "retire". I am still part of team Russia and still I can take part in international competitions for team Russia. I am continuing my figureskating way⛸ with the great support from my coaches ❤// 先日のテレビ出演後、「一体どういうことか」「なぜ引退したのか」という多くの質問を頂いています。 テレビ出演の際、私は不安で、自分の考えをはっきりと伝えることができませんでした。 私にとって、フィギュアスケートは私の人生そのものであり、プロフェッショナルなスポーツ選手になるために、4歳から常に努力を続けてきました。オリンピックの金メダル🥇を含む、私のすべてのタイトルは偶然ではありません。コーチ陣に対し、私たちが一緒に成し遂げたことへ、一生感謝し続けたいと思っています。そして、私は活動休止も「引退」するつもりもありません。休止すること、引退することは、一切考えていません。フィギュアスケートにおいて、可能な限りすべてのタイトルを獲得したアスリートとして、私は常に表彰台の一番上に立ちたいですし、そのために、さらにハードなトレーニングをする必要があります。私は、今もなお、ロシア代表の一員であり、ロシア代表として国際大会に出場できます。引き続き、コーチの皆様、パートナーの皆様、ファンの皆様❤からの素晴らしいサポートとともに、私のフィギュアスケート人生⛸😁を続けていきます。 #teamtutberidze #teamrussia

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

Ранее в пятницу Загитова в эфире Первого канала сообщила о планах приостановить карьеру.

"У меня сейчас все есть в жизни и всегда должно чего-то не хватать. Я хочу, чтобы у меня вернулось желание вернуться на старты. Я не ухожу из большого спорта, но не буду участвовать в чемпионате России в Красноярске. Я без отбора не претендую на участие в чемпионатах Европы и мира, так как я всегда отбиралась по спортивному принципу", - сказала фигуристка в эфире Первого канала.

Комментируя эти слова, спортсменка написала в инстаграме, что "очень волновалась и не совсем получилось четко донести свои мысли".

Между тем, сказанное Загитовой в эфире Первого канала вызвало волну критики со стороны знаковых персон в отечественном фигурном катании – в частности, Татьяны Тарасовой, Евгения Плющенко. Однако команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, подопечной которой является Загитова, заступилась за спортсменку.

СпортКоманда тренера Тутберидзе ответила критикам приостановившей карьеру ЗагитовойКоманда тренера Тутберидзе ответила критикам приостановившей карьеру ЗагитовойЧитать подробнее

"Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь", - говорится в заявлении команды Тутберидзе в инстаграме.

В частности, команда Тутбердзе ответила бывшему фигуристу и ныне тренеру Евгению Плющенко, который счел, что Загитова после паузы в карьере может перейти к другому специалисту.

"Евгений Плющенко, вас на данный момент ТРЕНЕРОМ никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов только лишь мешают нашей профессиональной работе", - говорится в заявлении команды Тутберидзе.

Алина Загитова под руководством Тутберидзе выиграла золото и серебро на ОИ-2018, также золото и серебро на чемпионатах Европы (в 2018 и 2019 гг. соответственно), стала чемпионкой мира в марте 2019 года.

Этери Тутберидзе является тренером многих известных фигуристов, включая завершившую карьеру олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, перешедшую затем к другому тренеру двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву и других.

На недавно завершившемся в Италии финале Гран-при по фигурному катанию весь пьедестал в женском одиночном катании заняли ученицы Тутберидзе: Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.

фигурное катание Алина Загитова

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