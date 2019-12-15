Загитова заявила, что не планирует завершать карьеру
Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка в фигурном катании россиянка Алина Загитова сообщила, что не собирается ставить крест на выступлениях в профессиональном спорте.
"Все мои достижения, включая олимпийское золото и золото ЧМ, не случайны, мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю свою жизнь, и я не планирую останавливаться и тем более "уходить". Ни о каком "уходе" или "завершении" я даже не думаю", - написала Загитова в инстаграме.
"Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой "фигурный" путь с поддержкой моих тренеров", - подчеркнула она.
После эфира на Первом канале мне приходит много вопросов о том, "что означает моё интервью" и "почему я завершила карьеру"? Я очень волновалась и не совсем получилось чётко донести свои мысли. Для меня Фигурное катание -это моя жизнь, и большой спорт -то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день начиная с 4 лет. Все мои достижения, включая Олимпийское золото🥇 и золото ЧМ🥇 , не случайны, мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю свою жизнь, и я не планирую останавливаться и тем более "уходить". Ни о каком "уходе" или "завершении" я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться ещё больше и ещё сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой "фигурный" путь ⛸ с поддержкой моих тренеров ❤ // Following my latest TV appearance I am getting a lot of questions about "what all this means" and "why I retired". Yesterday I was feeling worried and I could not manage to deliver my thoughts clearly. For me Figure Skating is my life and professional sport is all about what I always worked for and continue working for since I was 4 years old. All my achievements, including Olympic gold🥇and WC gold 🥇, are not accidental. For all my life I will be very grateful to my coaches for the tremendous job we have done and I am not planning either to stop or "retire". I am still part of team Russia and still I can take part in international competitions for team Russia. I am continuing my figureskating way⛸ with the great support from my coaches ❤// 先日のテレビ出演後、「一体どういうことか」「なぜ引退したのか」という多くの質問を頂いています。 テレビ出演の際、私は不安で、自分の考えをはっきりと伝えることができませんでした。 私にとって、フィギュアスケートは私の人生そのものであり、プロフェッショナルなスポーツ選手になるために、4歳から常に努力を続けてきました。オリンピックの金メダル🥇を含む、私のすべてのタイトルは偶然ではありません。コーチ陣に対し、私たちが一緒に成し遂げたことへ、一生感謝し続けたいと思っています。そして、私は活動休止も「引退」するつもりもありません。休止すること、引退することは、一切考えていません。フィギュアスケートにおいて、可能な限りすべてのタイトルを獲得したアスリートとして、私は常に表彰台の一番上に立ちたいですし、そのために、さらにハードなトレーニングをする必要があります。私は、今もなお、ロシア代表の一員であり、ロシア代表として国際大会に出場できます。引き続き、コーチの皆様、パートナーの皆様、ファンの皆様❤からの素晴らしいサポートとともに、私のフィギュアスケート人生⛸😁を続けていきます。 #teamtutberidze #teamrussia
Ранее в пятницу Загитова в эфире Первого канала сообщила о планах приостановить карьеру.
"У меня сейчас все есть в жизни и всегда должно чего-то не хватать. Я хочу, чтобы у меня вернулось желание вернуться на старты. Я не ухожу из большого спорта, но не буду участвовать в чемпионате России в Красноярске. Я без отбора не претендую на участие в чемпионатах Европы и мира, так как я всегда отбиралась по спортивному принципу", - сказала фигуристка в эфире Первого канала.
Комментируя эти слова, спортсменка написала в инстаграме, что "очень волновалась и не совсем получилось четко донести свои мысли".
Между тем, сказанное Загитовой в эфире Первого канала вызвало волну критики со стороны знаковых персон в отечественном фигурном катании – в частности, Татьяны Тарасовой, Евгения Плющенко. Однако команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, подопечной которой является Загитова, заступилась за спортсменку.
"Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь", - говорится в заявлении команды Тутберидзе в инстаграме.
В частности, команда Тутбердзе ответила бывшему фигуристу и ныне тренеру Евгению Плющенко, который счел, что Загитова после паузы в карьере может перейти к другому специалисту.
"Евгений Плющенко, вас на данный момент ТРЕНЕРОМ никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов только лишь мешают нашей профессиональной работе", - говорится в заявлении команды Тутберидзе.
Алина Загитова под руководством Тутберидзе выиграла золото и серебро на ОИ-2018, также золото и серебро на чемпионатах Европы (в 2018 и 2019 гг. соответственно), стала чемпионкой мира в марте 2019 года.
Этери Тутберидзе является тренером многих известных фигуристов, включая завершившую карьеру олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, перешедшую затем к другому тренеру двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву и других.
На недавно завершившемся в Италии финале Гран-при по фигурному катанию весь пьедестал в женском одиночном катании заняли ученицы Тутберидзе: Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.