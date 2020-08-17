Экс-вратарь "Локомотива" Медведев перешел в "Рубин"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Казанский футбольный клуб "Рубин" подписал соглашение с голкипером Никитой Медведевым.

"Контракт действует до конца сезона-2021/22, говорится в сообщении пресс-службы "Рубина".

Расторгнув в августе по обоюдному соглашению сторон контракт с московским "Локомотивом", 25-летний Медведев перешел в "Рубин" в статусе свободного агента. "Локомотиву" он принадлежал с 2017 года, но за команду сыграл лишь в нескольких матчах.