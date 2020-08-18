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"Интер" разгромил "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Донецкий "Шахтер" проиграл миланскому "Интеру" со счетом 0:5 в полуфинале Лиги Европы УЕФА.

"Горняки" пропустили первый гол на 19-й минуте матча, который проходил в понедельник в немецком Дюссельдорфе, от аргентинца Лаутаро Мартинеса.

В середине второго тайма второй гол в ворота "Шахтера" забил Данило Д'Амброзио. После этого еще раз Мартинес, а затем дважды бельгиец Ромелу Лукаку отличились в воротах "горняков".

Это был третий в истории выход "Шахтера" в полуфинал Лиги Европы (Кубка УЕФА).

В финале нынешнего сезона Лиги Европы 21 августа в Кельне сыграют "Интер" и "Севилья".

Футбол Интер Шахтер УЕФА Лига Европы

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