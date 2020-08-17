"Севилья" победила МЮ и вышла в финал Лиги Европы

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Футболисты испанской "Севильи" со счетом 2:1 нанесли поражение английскому "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Лиги Европы УЕФА.

На девятой минуте встречи, прошедшей в Кельне, Бруну Фернандеш точным ударом с пенальти вывел МЮ вперед. На 26-й минуте Сусо сравнял счет, на 78-й Люк де Йонг забил победный для "Севильи" мяч.

В финале, который пройдет 21 августа, "Севилья" сыграет с победителем пары "Интер" (Италия) – "Шахтер" (Украина).

Из-за пандемии коронавируса, прервавшей турнир в феврале, формат оставшейся части сезона в Лиге Европы был скорректирован: начиная с четвертьфинала пары проводят по одному матчу, все встречи проходят в Германии.