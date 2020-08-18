Тренер Миронов отметил вклад ФХР в развитие отечественного хоккея

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Заслуженный мастер спорта, участник двух олимпиад в составе сборной России, ныне тренер Борис Миронов назвал реальной цель выиграть отечественными хоккеистами следующие Олимпийские игры.

"Нынешнее руководство федерации заинтересовано в долгосрочном развитии. Это можно судить по созданной национальной программе подготовке хоккеистов. Сейчас уделяется пристальное внимание юниорским сборным – чего не было в 90-е годы и начале 2000-х. Поверьте, мне есть с чем сравнивать", - сказал Миронов "Интерфаксу".

"Ну и, конечно, главная цель - победа на Олимпиаде. Наша сборная 26 лет шла к этому успеху. Мы в 1998-м были близки к золотым медалям, но великий чешский вратарь Доминик Гашек чуть ли не в одиночку всю нашу команду переиграл", - отметил он.

"Задача выиграть золото была всегда и уверен, что и через два года наши ребята постараются повторить успех 2018 года. В мои годы между руководством федерации с игроками НХЛ не было такого взаимодействия, как сейчас. Нынче даже страшно такое представить, и это, безусловно, заслуга менеджеров и руководства", - подчеркнул Миронов.