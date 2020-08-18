Массовые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в клубе КХЛ "Сибирь"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Тесты на коронавирус оказались положительными у 11 представителей новосибирского хоккейного клуба "Сибирь".

Как сообщает пресс-служба клуба, тестирование проводилось накануне, после возвращения из Магнитогорска, где команда приняла участие в турнире имени И.Х.Ромазана.

В итоге "были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды".

В течение трех суток ожидается официальное подтверждение Роспотребнадзора. Все заболевшие находятся в режиме изоляции и проходят необходимый курс лечения.

"В связи с данными обстоятельствами, ХК "Сибирь" вынужден отказаться от участия в Турнире на Кубок Губернатора Челябинской области, который будет проходить с 23 по 27 августа 2020 г. в г. Челябинске", - сообщила пресс-служба.

"Сибирь" является представителем Континентальной хоккейной лиги.

Ранее о массовых случаях заражения COVID-19 сообщалось в московских ЦСКА и "Спартаке", фарм-клубе столичного "Динамо", в омском "Авангарде", череповецкой "Северстали", а также в ХК "Сочи".