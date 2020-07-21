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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:45

20 случаев заражения COVID-19 зафиксировано в ХК "Авангард"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Два десятка человек заболели коронавирусом в хоккейном клубе "Авангард", сообщил генеральный директор ХК Алексей Волков.

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"С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус. Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала. Всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек", - приводит слова Волкова пресс-служба "Авангарда".

По словам Волкова, "все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет".

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"Отмечу, что подтвержденными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведет Роспотребнадзор. За состоянием всех членов команды наблюдает медицинская служба. Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки", - сказал генменеджер.

В сезоне КХЛ-2019/20 "Авангард" (из-за проблем с ареной в Омске домашние матчи команда проводит в подмосковной Балашихе) дошел до первой стадии плей-офф, где в серии до четырех побед уступил уфимскому "Салавату Юлаеву". Вскоре сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса, а еще позднее было объявлено о досрочном его завершении.

Ранее сообщалось о массовых случаях заражения коронавирусом в ХК "Спартак", а также фарм-клубе московского "Динамо".

хоккей КХЛ коронавирус

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