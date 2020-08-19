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Рональд Куман возглавил "Барселону"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Бывший защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Рональд Куман занял пост главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба "Барселоны", контракт с 57-летним нидерландским специалистом заключен до 30 июня 2022 года.

На посту наставника "Барселоны" Куман сменил 61-летнего Кике Сетьена, уволенного после поражения 2:8 от немецкой "Баварии".

Будучи игроком, Куман защищал цвета "Барселоны" с 1989 по 1995 годы, четыре раза выиграв в ее составе чемпионат Испании, три раза – Суперкубок Испании, по разу – Кубок чемпионов (ныне – Лига чемпионов), Суперкубок УЕФА и Кубок Испании. Такэе он является трехкратным чемпионом Нидерландов в составе ПСВ, один раз выиграл чемпионат страны с "Аяксом". С ПСВ, помимо всего прочего, он выиграл Кубок чемпионов.

Отличительной особенностью Кумана-игрока были пушечные удары со стандартных положений. Одним из них он и принес "Барселоне" триумф, забив победный мяч со штрафного в ворота итальянской "Сампдории" в дополнительное время финала Кубка чемпионов-1991/92. Это был последний гол в истории турнира до перехода на формат Лиги чемпионов.

С ПСВ и "Аяксом" он выиграл титулы и будучи главным тренером. В частности, "Аякс" привел к чемпионству дважды, ПСВ – один раз.

В начале тренерской карьеры он работал в тренерских штабах "Барселоны" и сборной Нидерландов. Возглавлял национальную команду страны перед назначением в качестве главного тренера "Барселоны".

футбол ФК Барселона

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