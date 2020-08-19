"Бавария" стала вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА

В полуфинале она разгромила "Лион"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Футболисты мюнхенской "Баварии" со счетом 3:0 нанесли поражение французскому "Лиону" в матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Два гола в составе немецкого клуба провел Серж Гнабри, сделав это на 18-й и 33-й минутах. На 88-й минуте отличился Роберт Левандовски. Игра прошла в Лиссабоне.

В финале 23 августа "Бавария" сыграет с французским клубом "Пари Сен-Жермен".

"Бавария" является пятикратным победителем Лиги чемпионов (с учетом предшествовавшего турниру Кубка чемпионов), кроме того, она пять раз играла в финалах. "Пари Сен-Жермен", в свою очередь, впервые стал финалистом главного клубного турнира Европы.

Из-за пандемии коронавируса, сорвавшей футбольный сезон весной, УЕФА скорректировал формат оставшейся части еврокубков. Со стадии 1/4 финала турнир в ЛЧ проходит в Португалии в формате "Финала восьми", при котором команды в парах играют по разу.