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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:02

Треть хоккеистов "Автомобилиста" заразились коронавирусом

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Массовые случае заражения вирусом COVID-19 зафиксированы в клубе Континентальной хоккейной лиги "Автомобилист" (Екатеринбург).

"В результате вчерашнего планового тестирования на коронавирус COVID-19 были получены первичные положительные результаты у трети принимающих участие в предсезонной подготовке основного состава игроков", - говорится в сообщении пресс-службы "Автомобилиста".

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В клубе также уточнили, что все зараженные члены команды изолированы и проходят курс лечения под наблюдением медиков.

В связи со сложившейся ситуацией клуб отказался от участия в Кубке губернатора Челябинской области. "Официальное уведомление было направлено руководству ХК "Трактор" сегодня утром", - уточнили в "Автомобилисте".

Ранее о массовых случаях заражения COVID-19 сообщалось в московских ЦСКА и "Спартаке", фарм-клубе столичного "Динамо", в омском "Авангарде", череповецкой "Северстали", ХК "Сочи", новосибирской "Сибири".

хоккей КХЛ

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