Кириленко переизбран на пост президента РФБ
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко переизбран на новый срок, сообщает пресс-служба организации.
Кириленко получил 109 голосов, его единственный оппонент, в прошлом главный тренер клуба мужской Суперлиги 1 "Восток-65" Эдуард Сандлер – 16.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией голосование прошло в дистанционном формате – через Портал государственных услуг РФ.
Кириленко возглавляет РФБ с 2015 года.
Будучи игроком, Кириленко в составе сборной России выиграл золото чемпионата Европы-2007, а также бронзу ЧЕ-2011 и ОИ-2012.
На клубном уровне он защищал цвета петербургского "Спартака", московского ЦСКА, а также команд НБА "Юта Джаз", "Миннесота Тимбервулвз" и "Бруклин Нетс".