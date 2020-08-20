Кириленко переизбран на пост президента РФБ

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко переизбран на новый срок, сообщает пресс-служба организации.

Кириленко получил 109 голосов, его единственный оппонент, в прошлом главный тренер клуба мужской Суперлиги 1 "Восток-65" Эдуард Сандлер – 16.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией голосование прошло в дистанционном формате – через Портал государственных услуг РФ.

Кириленко возглавляет РФБ с 2015 года.

Будучи игроком, Кириленко в составе сборной России выиграл золото чемпионата Европы-2007, а также бронзу ЧЕ-2011 и ОИ-2012.

На клубном уровне он защищал цвета петербургского "Спартака", московского ЦСКА, а также команд НБА "Юта Джаз", "Миннесота Тимбервулвз" и "Бруклин Нетс".