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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:34

Футбольному клубу "Динамо" запретили заявлять новых игроков

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз временно запретил московскому "Динамо" вносить в заявку новых игроков. Причина - долги перед экс-игроком команды Николаем Обольским.

Как сообщает РФС, организация удовлетворила заявление Обольского о взыскании задолженности по трудовому договору в полном объёме и обязала "Динамо" выплатить футболисту задолженность по компенсационным выплатам и проценты.

"Применить к АО "ФК "Динамо-Москва" запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АО "ФК "Динамо-Москва" в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Обольским", - отмечается в сообщении.

Обольский являлся игроком "Динамо" с лета 2015 года. С 2016 года выступал в аренде за "Динамо-2", "Сочи" и "Нижний Новгород". Летом 2020 года он покинул "Динамо" после истечения срока действия контракта.

футбол ФК Динамо Москва

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