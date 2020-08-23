ПСЖ - "Бавария". Онлайн
Финал Лиги чемпионов проходит в Лиссабоне
Матч проходит в Лиссабоне и без зрителей
Мяч уже в центре поля
Угловой будет у ворот ПСЖ
ПСЖ в 1/8 финала взял верх над "Боруссией" (дортмундской, не менхенгладбахской) - 2:0, 2:1. В четвертьфинале французский клуб победил "Аталанту" (2:1), в полуфинале - "РБ Лейпциг" (3:0).
В 1/8 финала "Бавария" по сумме двух встреч (3:0, 4:1) победила "Челси", в четвертьфинале разгромила со счетом 8:2 (!!!) "Барселону", в полуфинале оказалась сильнее "Лиона" (3:0).
Левандовский касанием бил с линии вратарской по воротам ПСЖ! Голкипер Кейлор Навас оказался на высоте, отразил он этот опаснейший удар!
После французской подачи мяч вылетел из штрафной "Баварии". На подборе оказался Эррера и с лета пробил: мимо!
Альфонсо Девис из "Баварии" уронил немца из ПСЖ Тило Керера настолько убедительно, что арбитр показал нарушителю желтую карточку. Инцидент имел место у правого углового флажка ворот "Баварии"
Хотел ответить на сообщение по аське, но не смог: французская команда в это время разогнала перспективную атаку. Изначально атакующих игроков было даже больше чем обороняющихся (у соперника). Дело даже и до удара дошло из пределов штрафной - неточного, однако.
Штанга! Левандовский бил по воротам (вряд ли по штанге) ПСЖ и попал в стойку!
ПСЖ едва не повел в счете. Была попытка прокинуть (инициатива Неймара) мяч в ворота "Баварии" с угла вратарской. Тут голкипер немецкой команды Неймар подсуетился и... В общем был потом угловой, но неудачный.
"Бавария" - пятикратный победитель Лиги чемпионов и пятикратный финалист турнира. С учетом предшествовашего Кубка чемпионов, конечно же
"Пари Сен-Жермен" стал финалистом Лиги чемпионов впервые в своей истории. Чего не скажешь о "Баварии"...
Слегка опасный момент был в штрафной "Баварии". Удар был заблокирован
Из-за пандемии коронавируса, сорвавшей футбольный сезон весной, УЕФА скорректировал формат оставшейся части еврокубков. Со стадии 1/4 финала турнир в ЛЧ проходит в Португалии в формате "Финала восьми", при котором команды в парах играют по разу.
Но и здесь защитник ("Баварии") оказался на высоте
О, Неймар (ПСЖ) готовится подавать штрафной. Что характерно, с левого фланга.
Трофей почти так же красив, как и девушка на заглавном фото
𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗪𝗘 𝗚𝗢! 🤩— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 23, 2020
🇫🇷 Paris 🆚 Bayern 🇩🇪#UCLfinal
Пока движуха в основном у ворот ПСЖ. Вот только что пробили в их сторону. Но мяч пролетел высоко. Показалось даже, что летит не мяч, а Елена Исинбаева в прыжке с шестом.
С навесом оборона ПСЖ справилась с завидным хладнокровием
У "Баварии" появился шанс отличиться со штрафного удара. Стандартное положение, впрочем, на левом фланге атаки, а не где-то там по центру ворот
Матч начался. С чем вас и поздравляем!
Команды на поле. А главное - звучит гимн Лиги чемпионов!
А вот состав "Баварии"
🔴 The Bayern side tasked with winning the #UCLfinal— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 23, 2020
Confident, @FCBayern fans?
Стартовые составы команд - вы не поверите - уже известны.
Вот состав ПСЖ
🔴🔵 Keylor Navas is back for Paris, while Verratti is among the substitutes.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 23, 2020
Just over an hour to go! ✊#UCLfinal
Зрителей на игре не будет. Но я, Владимир Нардин, с вами тут поприсутствую.
Игра пройдет в Лиссабоне и стартует в 22:00 по московском времени.
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию финального матча Лиги чемпионов УЕФА. Играют французский "Пари Сен-Жермен" и немецкая "Бавария"!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!