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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:47

ПСЖ - "Бавария". Онлайн

Финал Лиги чемпионов проходит в Лиссабоне

ПСЖ - "Бавария". Онлайн
Фото: Reuters

Матч проходит в Лиссабоне и без зрителей

39'

Мяч уже в центре поля

38'

Угловой будет у ворот ПСЖ

35'

ПСЖ в 1/8 финала взял верх над "Боруссией" (дортмундской, не менхенгладбахской) - 2:0, 2:1. В четвертьфинале французский клуб победил "Аталанту" (2:1), в полуфинале - "РБ Лейпциг" (3:0).

33'

В 1/8 финала "Бавария" по сумме двух встреч (3:0, 4:1) победила "Челси", в четвертьфинале разгромила со счетом 8:2 (!!!) "Барселону", в полуфинале оказалась сильнее "Лиона" (3:0).

31'

Левандовский касанием бил с линии вратарской по воротам ПСЖ! Голкипер Кейлор Навас оказался на высоте, отразил он этот опаснейший удар!

28'

После французской подачи мяч вылетел из штрафной "Баварии". На подборе оказался Эррера и с лета пробил: мимо!

26'
Желтая карточка

Альфонсо Девис из "Баварии" уронил немца из ПСЖ Тило Керера настолько убедительно, что арбитр показал нарушителю желтую карточку. Инцидент имел место у правого углового флажка ворот "Баварии"

23'

Хотел ответить на сообщение по аське, но не смог: французская команда в это время  разогнала перспективную атаку.  Изначально атакующих игроков было даже больше чем обороняющихся (у соперника). Дело даже и до удара дошло из пределов штрафной - неточного, однако.

21'

Штанга! Левандовский бил по воротам (вряд ли по штанге) ПСЖ и попал в стойку!

18'

ПСЖ едва не повел в счете. Была попытка прокинуть (инициатива Неймара) мяч в ворота "Баварии" с угла вратарской. Тут голкипер немецкой команды Неймар подсуетился и... В общем был потом угловой, но неудачный.

16'

"Бавария" - пятикратный победитель Лиги чемпионов и пятикратный финалист турнира. С учетом предшествовашего Кубка чемпионов, конечно же

15'

"Пари Сен-Жермен" стал финалистом Лиги чемпионов впервые в своей истории. Чего не скажешь о "Баварии"...

14'

Слегка опасный момент был в штрафной "Баварии". Удар был заблокирован

12'

Из-за пандемии коронавируса, сорвавшей футбольный сезон весной, УЕФА скорректировал формат оставшейся части еврокубков. Со стадии 1/4 финала турнир в ЛЧ проходит в Португалии в формате "Финала восьми", при котором команды в парах играют по разу.

10'

Но и здесь защитник ("Баварии") оказался на высоте

9'

О, Неймар (ПСЖ) готовится подавать штрафной. Что характерно, с левого фланга.

7'

Трофей почти так же красив, как и девушка на заглавном фото

6'

Пока движуха в основном у ворот ПСЖ. Вот только что пробили в их сторону. Но мяч пролетел высоко. Показалось даже, что летит не мяч, а Елена Исинбаева в прыжке с шестом.

4'

С навесом оборона ПСЖ справилась с завидным хладнокровием

3'

У "Баварии" появился шанс отличиться со штрафного удара. Стандартное положение, впрочем, на левом фланге атаки, а не где-то там по центру ворот

1'

Матч начался. С чем вас и поздравляем!

Команды на поле. А главное - звучит гимн Лиги чемпионов!

А вот состав "Баварии"

Стартовые составы команд - вы не поверите - уже известны.
Вот состав ПСЖ

Зрителей на игре не будет. Но я, Владимир Нардин, с вами тут поприсутствую.

Игра пройдет в Лиссабоне и стартует в 22:00 по московском времени.

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию финального матча Лиги чемпионов УЕФА. Играют французский "Пари Сен-Жермен" и немецкая "Бавария"!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Лига чемпионов УЕФА

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