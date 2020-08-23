ПСЖ - "Бавария". Онлайн

23'

Хотел ответить на сообщение по аське, но не смог: французская команда в это время разогнала перспективную атаку. Изначально атакующих игроков было даже больше чем обороняющихся (у соперника). Дело даже и до удара дошло из пределов штрафной - неточного, однако.