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Россия выиграла очередные три матча на шахматной Олимпиаде

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Сборная России по шахматам сохранила лидерство в группе С на финальном этапе Первой всемирной шахматной Олимпиады ФИДЕ.

В субботу россияне обыграли команду Алжира (6:0), Марокко (6:0) и Англии (5:1).

Теперь у сборной России 12 очков. Далее в группе идут Армения (10), Румыния, Англия (по 8), Болгария (7), Хорватия, Кипр (по 5), Турция (3), Марокко (2), Алжир (0).

Сборная России начала турнирный путь с финального этапа накануне. В пятницу она также выиграла три матча.

Победители групп получают путевки в плей-офф. Дополнительный розыгрыш путевок пройдет среди команд, занявших вторые и третье места.

Четвертьфиналы пройдут 28 августа, полуфиналы – 29 августа, финал – 30 августа.

В составе мужской команды сборную представляют Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Владислав Артемьев. Женскую команду составили Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк и Валентина Гунина.

Кроме того, среди юношей от России выступят Андрей Есипенко и Алексей Сарана, среди девушек - Полина Шувалова и Маргарита Потапова.

Сам турнир стартовал 25 июля с отборочных этапов.

шахматы

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