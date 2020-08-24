Футболисту "Локомотива" Баринову диагностировали разрыв крестообразной связки

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Полузащитнику московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрию Баринову, получившему травму в матче РПЛ против столичного "Спартака", предстоит операция.

"Баринову диагностирован разрыв крестообразной связки, предстоит операция", - говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

В свою очередь, полузащитник Алексей Миранчук, также травмировавшийся в игре со "Спартаком", и защитник Дмитрий Живоглядов (получил травму на тренировке накануне матча) "вернутся в строй во время паузы на матчи сборных".

Матч "Спартак" – "Локомотив" прошел в воскресенье. Победил "Спартак" – 2:1. Баринов и Миранчук вышли в стартовом составе "Локомотива", но покинули поле еще в первом тайме.