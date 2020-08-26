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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31

Болезнь Усэйна Болта коронавирусом оказалась бессимптомной

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Рики Симмс, агент ямайского спринтера-рекордсмена Усэйна Болта, подтвердил наличие COVID-19 у легкоатлета.

"Тест на COVID был положительным, но у Усэйна не проявляются никакие симптомы", - приводит слова Симмса CNN.

Ранее сообщалось, что спортсмен подхватил коронавирус после того, как посетил пятничную вечеринку на Ямайке. В ней, в частности, присутствовали и футболисты Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Леон Бейли ("Байер").

Бегун на спринтерских дистанциях Болт завоевал девять золотых медалей Олимпийских игр, но одной из них он лишился из-за допинга, на котором попался его партнер по эстафетной команде в Пекине-2008 Неста Кантера. Победный результат ямайской команды в забеге в Пекине был аннулирован.

В 2017 году Болт завершил карьеру легкоатлета, но вскоре начал практиковать себя в профессиональном футболе. Летом 2018 года он начал выступления за австралийский клуб "Сентрал Кост Маринерс", провел в его составе несколько голов. В начале 2019 года завершил и футбольную карьеру.

Усэйн Болт коронавирус

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