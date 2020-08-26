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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31

СМИ сообщили о переговорах МЮ с отцом Месси

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - "Манчестер Юнайтед" связывался с Хорхе Месси на предмет возможного перехода в английский клуб его сына, нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси.

"Манчестер Юнайтед контактировал с отцом Месси", - написал в своем твиттере журналист Танкреди Палмери. Подробностей этих переговоров от него не последовало.

Накануне сообщалось о решение Месси покинуть "Барселону", за которую он выступает с 2004 года. Аргентинец решил воспользоваться пунктом в контракте, который позволяет ему расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Решение он озвучил руководству клуба.

"Барселона", однако, настаивает на том, что соответствующая опция в контракте уже не действительна, а потому бесплатно приобрести Месси другой клуб не сможет. Покупателям необходимо выложит за Месси сумму отступных в размере 700 млн евро.

СМИ сообщают, что на 33-летнего Месси претендуют английский "Манчестер Сити", итальянский "Интер", клубы MLS (футбольной лиги США).

Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года. Он забил 634 мяча в 731 игре (в среднем 0,86) и выиграл 34 турнира (24 национальных и 10 международных). Он – шестикратный обладатель "Золотого мяча".

футбол Лионель Месси

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