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СМИ сообщили о решении Месси покинуть "Барселону"

СМИ сообщили о решении Месси покинуть "Барселону"
Футболист Лионель Месси
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси решил покинуть испанскую "Барселону", сообщает TyC Sports.

Отмечается, что Месси воспользуется пунктом в контракте, который позволяет ему расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Решение он озвучил руководству клуба.

Позицию аргентинца связывают со спортивным кризисом "Барселоны" в сезоне, который для нее увенчался поражением со счетом 2:8 от немецкой "Баварии" в плей-офф Лиги чемпионов.

СМИ сообщают, что на 33-летнего Месси претендуют английский "Манчестер Сити", итальянский "Интер", клубы MLS (футбольной лиги США).

Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года. Он забил 634 мяча в 731 игре (в среднем 0,86) и выиграл 34 турнира (24 национальных и 10 международных). Он – шестикратный обладатель "Золотого мяча".

19 августа "Барселону" возглавил бывший защитник команды нидерландец Рональд Куман. На посту наставника он сменил Кике Сетьена.

футбол Лионель Месси

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