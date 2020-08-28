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Арбитр Москалев назначен на матч "Локомотив" - "Зенит"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Центральный матч шестого тура чемпионата Россиской премьер-лиги между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом" обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

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Как сообщает пресс-служба Российского футбольного, помогать Москалеву будут ассистенты Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья – Павел Кукуян.

За систему видеопомощи рефери (VAR) будет отвечать Николай Волошин с ассистентом (AVAR) Максимом Гаврилиным.

Игра пройдет 30 августа на поле "Локомотива" и стартует в 16:00 мск.

"Зенит" является действующим чемпионом России, в пяти турах нынешнего сезона РПЛ он набрал 12 очков и лидирует в турнирной таблице. Что касается "Локомотива", ставшего серебряным призером прошлого чемпионата, в настоящий момент он занимает седьмое место, набрав 7 очков.

На остальные матчи тура назначены следующие арбитры: 29 августа. "Спартак" – "Арсенал": Алексей Матюнин, "Химки" – "Ротор": Кирилл Левников. 30 августа. "Уфа" – "Динамо": Евгений Турбин, "Ахмат" – ЦСКА: Сергей Иванов, "Рубин" – "Тамбов": Виталий Мешков, "Сочи" – "Урал: Михаил Вилков, "Краснодар" – "Ростов": Сергей Карасев.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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