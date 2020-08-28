СБР нацелился рассчитаться по долгам с IBU до старта сезона

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Союз биатлонистов России (СБР) в скором времени должен выполнить все финансовые обязательства перед Международным союзом биатлонистов (IBU), заявил глава СБР Виктор Майгуров.

"Мы находимся в постоянной переписке с IBU. Есть определенные долги по нашим финансовым обязательствам за прошедший сезон перед теми местами, в которых мы проводили сборы - за проживание в отелях, транспортные услуги. Точную сумму обязательств называть не буду. Скажу лишь, что сейчас выходим на финишную прямую и, думаю, закроем эти вопросы до начала сезона", - приводит слова Майгурова пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

По словам Майгурова, СБР выступил с инициативой о продолжении деятельности рабочей группы по восстановлению.

"IBU ее подтвердил. Думаю, в ближайшее время состоится заседание в режиме видеоконференции. Мяч на их стороне - мы ждем готовности коллег", - отметил глава СБР.

Майгуров также отметил, что не видит серьезных проблем в выполнении большинства критериев.

"На наш взгляд, есть два основных момента, которые могут препятствовать восстановлению. Первый вопрос решаемый - это уже упомянутый финансовый долг. Второе - статус РУСАДА. Судебное разбирательство между РУСАДА и WADA пройдет в ноябре. И для нас, конечно, очень важно, чтобы статус Российского антидопингового агентства был сохранен", - заявил он.

"Тогда мы, закрыв финансовые вопросы, можем даже на ближайшем конгрессе инициировать восстановление СБР, - подчеркнул Майгуров.

В июле, будучи кандидатом в президенты СБР, Майгуров сообщал, что долг Союза биатлонистов России перед IBU составляет порядка 300 тыс. евро.

СБР был ограничен в правах с декабря 2017 года на фоне допингового скандала. Российские биатлонисты могут выступать на международных стартах под российским флагом, однако, россияне не имеют права голоса на заседании исполкома IBU.

В ноябре 2019 года IBU озвучил 12 критериев, выполнив которые СБР может восстановить полноценное членство в международном союзе, была создана рабочая группа. В числе критериев - возмещение IBU расходов на дополнительное тестирование российских биатлонистов.