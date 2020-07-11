Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:39

Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Трехкратный чемпион мира по биатлону Виктор Майгуров возглавил Союз биатлонистов России.

Его избрание состоялось на отчетно-выборной конференции в субботу. К выборам Майгуров подошел на безальтернативной основе.

СпортДрачев покинул пост главы Союза биатлонистов РоссииДрачев покинул пост главы Союза биатлонистов РоссииЧитать подробнее

"За Виктора Викторовича единогласно проголосовали 45 делегатов внеочередной отчетно-выборной конференции", - говорится в сообщении пресс-службы организации.

На посту главы СБР Майгуров сменил Владимира Драчева, который руководил союзом с 2018 года.

Срок полномочий Драчева истекал в 2022 году, однако волна критики со стороны ряда именитых биатлонистов и тренеров привела к решению провести 11 июля нынешнего года выборы нового президента и состава правления союза. На фоне волны критики Драчев накануне сложил с себя полномочия президента СБР, сославшись на желание сконцентрировать на деятельности в качестве депутата Государственной Думы.

С 2017 года членство СБР в Международном союзе биатлонистов (IBU) ограничено. Ограничения не касаются выступления российских биатлонистов под российским флагом, однако, Россия не может претендовать на проведение у себя международных турниров и не может выдвигать своих кандидатов в руководящие органы IBU.

Владимир Драчев - четырехкратный чемпион мира. Кроме того, он по разу выиграл серебро и бронзу Олимпийских игр.

Виктор Майгуров - трехкратный чемпион мира, также на его счету две бронзовые медали Олимпийских игр.

биатлон Союз биатлонистов России

Новости по теме

Новости

Олимпийский чемпион Дацюк продлил контракт с "Автомобилистом"

Российская премьер-лига-2019/20

РПЛ перенесла матчи "Рубин" – "Ростов" и "Локомотив" – ЦСКА на 16 июля

Стали известны пары 1/4 финала Лиги Европы УЕФА

Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА

Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА

"Формула-1" утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году

"Формула-1" утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году

Драчев покинул пост главы Союза биатлонистов России

Драчев покинул пост главы Союза биатлонистов России

ФК ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках

ФК ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках

Сборная России получила wild card на мужской ЧМ-2021 по гандболу

Президент Грузии осудила переход баскетболиста сборной страны в ЦСКА

Президент Грузии осудила переход баскетболиста сборной страны в ЦСКА

Сборная России по футболу сыграет со Швецией и Молдавией осенью

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');