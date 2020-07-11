Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Трехкратный чемпион мира по биатлону Виктор Майгуров возглавил Союз биатлонистов России.

Его избрание состоялось на отчетно-выборной конференции в субботу. К выборам Майгуров подошел на безальтернативной основе.

"За Виктора Викторовича единогласно проголосовали 45 делегатов внеочередной отчетно-выборной конференции", - говорится в сообщении пресс-службы организации.

На посту главы СБР Майгуров сменил Владимира Драчева, который руководил союзом с 2018 года.

Срок полномочий Драчева истекал в 2022 году, однако волна критики со стороны ряда именитых биатлонистов и тренеров привела к решению провести 11 июля нынешнего года выборы нового президента и состава правления союза. На фоне волны критики Драчев накануне сложил с себя полномочия президента СБР, сославшись на желание сконцентрировать на деятельности в качестве депутата Государственной Думы.

С 2017 года членство СБР в Международном союзе биатлонистов (IBU) ограничено. Ограничения не касаются выступления российских биатлонистов под российским флагом, однако, Россия не может претендовать на проведение у себя международных турниров и не может выдвигать своих кандидатов в руководящие органы IBU.

Владимир Драчев - четырехкратный чемпион мира. Кроме того, он по разу выиграл серебро и бронзу Олимпийских игр.

Виктор Майгуров - трехкратный чемпион мира, также на его счету две бронзовые медали Олимпийских игр.