Экс-футболист "Динамо" Тиагу Силва перешел из ПСЖ в "Челси"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Лондонский футбольный клуб "Челси" подписал контракт с бразильским защитником Тиагу Силвой.

"Челси" завершил трансфер одного из самых известных футболистов мира Тиагу Силвой. Контракт подписан сроком на один год и с возможностью продления еще на 12 месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

35-летний футболист с 2012 года выступал за "Пари Сен-Жермен", с которым семь раз становился чемпионом Франции, пять раз выигрывал Кубок Франции, шесть раз – Кубок французской лиги и пять раз – Суперкубок Франции.

Также он выступал за "Милан", с которым становился победителем серии А и обладателем Суперкубка Италии. В его карьере были португальский "Порту", бразильский "Флумененсе". Также он числился футболистом московского "Динамо", за которое, впрочем, по состоянию здоровья не сыграл.