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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33

РФС представил комплект формы сборной России на Евро-2020

РФС представил комплект формы сборной России на Евро-2020
Фото: Пресс-служба РФС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Комплект формы, в которой сборная России будет играть на чемпионате Европу-2020 по футболу, представлен в четверг.

Дизайн изготовлен компанией Adidas, которая является экипировщиком сборной России.

"Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, Adidas создал обновленный дизайн джерси, сделал его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной – красный и белый", - заявили в РФС "Интерфаксу".

Болельщики, купившие предыдущую версию, смогут бесплатно обменять ее на джерси с новым дизайном до 27 сентября 2020 года в фирменных магазинах на всей территории России.

Фото: Пресс-служба РФС

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Осенью прошлого года в Москве прошла презентация формы сборной России к Евро-2020. Новая форма выполнена в красном цвете с белым воротником, на краю рукавов расположены полосы в цветах российского флага. Триколор на рукавах оказался перевёрнут, что вызвало недовольство общественности.

Вскоре в компании Adidas объяснили "Интерфаксу", что флаг РФ на рукавах игровой формы футболистов сборной России в перевернутом виде был размещен специально.

"Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола", - говорилось в заявлении компании

"Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед", - отметили тогда в Adidas.

Чемпионат Европы-2020 из-за пандемии коронавируса перенесен на лето следующего года.

футбол Adidas

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