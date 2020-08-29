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Умер тренер Федора Емельяненко

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Тренер российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко Владимир Воронов скончался в возрасте 55 лет.

"Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов", - написал Емельяненко в инстаграме в субботу.

"С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжелые и счастливые моменты моей жизни", - отметил спортсмен.

"Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни", - подчеркнул Емельяненко, выразив "самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича"

Воронов - заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по дзюдо, заслуженный тренер России по самбо. Под его руководством Емельяненко тренировался с детства.

Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. ⠀ С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжёлые и счастливые моменты моей жизни. ⠀ Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни. ⠀ Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире. Мои самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича.

Публикация от Федор Емельяненко (@fedoremelianenkoofficial)

Федор Емельяненко ММА

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