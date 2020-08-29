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Команда КПРФ впервые выиграла чемпионат России по мини-футболу

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Московский клуб КПРФ впервые в свое истории завоевал звание чемпиона России по мини-футболу.

В третьем матче финальной серии плей-офф в Люберцах он нанес поражение югорской команде "Газпром-Югра". Основное время встречи завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти успешнее оказались столичные футболисты (2:1).

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу КПРФ.

Клуб КПРФ впервые выиграл чемпионат. Чаще всего – 11 раз – турнир покорялся "Динамо" из Московской области.

Мини-футбольный клуб КПРФ был основан в 2003 году. Изначально команда участвовала в соревнованиях среди отечественных партий, а вскоре заявилась на участие в чемпионате Москвы. В сезоне-2009/10 стала участником Высшей лиги чемпионата России, выиграв который спустя сезон, завоевала путевку в Суперлигу - главный дивизион отечественного мини-футбола.

В дебютном для себя - 2011/12 - сезоне в Суперлиге команда заняла 11-е место. Лучшим достижением до нынешнего триумфа был выход в финал в прошлом сезоне, где клуб КПРФ уступил "Тюмени".

мини-футбол футзал

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