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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38

ЧМ-2020 по мини-футболу пройдет в следующем году

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Матчи чемпионата мира-2020 по мини-футболу будут проходить не в нынешнем, а в следующем году, сообщается на сайте ФИФА.

Проведение соревнования намечено с 12 сентября по 3 октября 2021 года в Литве. Изначально турнир должен был пройти в этой же стране с 12 сентября по 4 октября 2020 года.

Решение Бюро совета ФИФА о переносе принято после оценки ситуации, связанной с пандемией вируса COVID-19.

Действующим чемпионом мира по мини-футболу является Аргентина, которая в 2016 году в Колумбии обыграла в финале Россию (5:4). Самой титулованной командой является Бразилия, выигрывавшая ЧМ пять раз. Два раза триумфатором турнира становилась Испания. В общей сложности ЧМ проходил восемь раз, впервые – в 1989 году в Нидерландах.

мини-футбол футзал

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