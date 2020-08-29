"Спартак" победил тульский "Арсенал" и вышел на первое место в РПЛ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" победил тульский "Арсенал" 2:1 в матче шестого тура Российской премьер-лиги и вышел на первое место в турнирной таблице.

На 36-й минуте туляки вышли вперед после гола Даниила Хлусевича. Через пять минут хозяева отыгрались благодаря голу Александра Соболева, а уже в компенсированное время к первому тайму гол в ворота гостей забил Самюэль Жиго.

На 45-й минуте гости остались вдесятером после удаления полузащитника Даниила Лесового за две желтые карточки.

"Спартак" одержал третью победу подряд и с 14 очками вышел на первое место в турнирной таблице, опережая на два очка петербургский "Зенит". Однако у команды с берегов Невы один матч в запасе.

"Арсенал" с 5 очками находится на 11-м месте.

В седьмом туре "Спартак" встретится с ЦСКА, "Арсенал" сыграет в Санкт-Петербурге против "Зенита".