Футболист "Спартака" Гус Тиль выбыл из строя на три недели

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Гус Тиль из-за травмы пропустит более половины месяца.

"Стали известны подробности повреждения полузащитника красно-белых Гуса Тиля, которое он получил в ходе матча РПЛ против "Арсенала". У голландского хавбека диагностировано повреждение связок голеностопного сустава", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

"Срок восстановления игрока составит около трех недель", - отмечается в сообщении.

Матч "Спартак" – "Арсенал" прошел в субботу в Москве и завершился победой хозяев – 2:1. Гус Тиль вышел на поле по ходу второго тайма, но через несколько лет был заменен из-за травмы.