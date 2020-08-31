Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:18

Футболист "Спартака" Гус Тиль выбыл из строя на три недели

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Гус Тиль из-за травмы пропустит более половины месяца.

"Стали известны подробности повреждения полузащитника красно-белых Гуса Тиля, которое он получил в ходе матча РПЛ против "Арсенала". У голландского хавбека диагностировано повреждение связок голеностопного сустава", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

"Срок восстановления игрока составит около трех недель", - отмечается в сообщении.

Матч "Спартак" – "Арсенал" прошел в субботу в Москве и завершился победой хозяев – 2:1. Гус Тиль вышел на поле по ходу второго тайма, но через несколько лет был заменен из-за травмы.

футбол ФК Спартак

Новости по теме

Новости

Определились возможные соперники "Краснодара" в Лиге чемпионов УЕФА

Соболев и Фомин вызваны в сборную России по футболу

ЦСКА разгромил "Ахмат" в матче шестого тура РПЛ

Алексей Миранчук перешел из "Локомотива" в итальянскую "Аталанту"

"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью

"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Индия вместе с Россией стала чемпионом шахматной Олимпиады после апелляции

Россия победила США в полуфинале шахматной Олимпиады ФИДЕ

Что случилось этой ночью: суббота, 29 августа

Алексей Миранчук перейдет в "Аталанту"

Алексей Миранчук перейдет в "Аталанту"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');