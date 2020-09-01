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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:44

Арбитры ФХР изучили изменения в правилах судейства

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Управление судейства Федерации хоккея России продолжает учебно-тренировочные сборы для судей и инспекторов профессиональных лиг страны.

В частности, как сообщает пресс-служба ФХР, "участники ознакомились с установками Отдела инспектирования по взаимодействию инспекторов и судей, установками Отдела судейства МХЛ на предстоящий сезон по трактовке игровых моментов, изменениями в Руководстве по правилам вида спорта "хоккей", правилами взаимодействия при проведении матча инспекторов и судей в условиях пандемии".

Также в рамках сбора было проведено видеотестирование по игровым ситуациям.

Заключительной частью программы станет сбор судей ВХЛ, который стартует 1 сентября. Завершится она 4 сентября, в день старта нового сезона "ВХЛ – Кубка Шелкового пути". 2 сентября стартует сезон в Континентальной хоккейной лиге.

хоккей ФХР КХЛ ВХЛ

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