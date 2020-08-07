КХЛ утвердила состав участников на сезон-2020/21
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил количественный состав участников чемпионата на сезон-2020/21.
"Рассмотрев все материалы от лиги, совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников чемпионата КХЛ на сезон 2020/2021 - 23 клуба", - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.
В новом сезоне сыграют: "Авангард" (Омская область), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Ак Барс" (Казань), "Амур" (Хабаровск), "Барыс" (Нур-Султан, Казахстан), "Витязь" (Московская область), "Динамо" (Минск, Белоруссия), "Динамо" (Москва), "Динамо" (Рига, Латвия), "Йокерит" (Хельсинки, Финляндия), "Куньлунь Ред Стар" (Пекин, Китай), "Локомотив" (Ярославль), "Металлург" (Магнитогорск), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Салават Юлаев" (Уфа), "Северсталь" (Череповец), "Сибирь" (Новосибирская область), СКА (Санкт-Петербург), "Спартак" (Москва), "Торпедо" (Нижегородская область), "Трактор" (Челябинск), "Сочи" и ЦСКА (Москва).
Турнир стартует 2 сентября матчем ЦСКА - "Ак Барс".
Предыдущий сезон был досрочно завершен после первой стадии плей-офф из-за пандемии коронавируса. Чемпионом России был признан победитель регулярного чемпионата ЦСКА.