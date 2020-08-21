"Вашингтон" выбыл из Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтона" потерпели четвертое поражение от "Нью-Йорк Айлендерс" в серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи, прошедшей в Торонто, - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) в пользу "Айлендерс".

Счет в серии до четырех побед, таким образом, стал 4-1 в пользу клуба из Нью-Йорка, в составе которого выступает российский вратарь Семен Варламов. Команда "Айлендерс" вышла в следующий круг. "Вашингтон" с россиянами Александром Овечкиным, Дмитрием Орловым, Ильей Ковальчуком, Евгением Кузнецовым, Ильей Самсоновым (получил травму перед стартом плей-офф) выбыл из дальнейшей борьбы.

В 2018 году "Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, в 2019 году выбыл в первом раунде плей-офф.

Из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ нынешнего сезона был завершен досрочно в марте. Сезон был возобновлен матчами плей-офф 1 августа. Матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.