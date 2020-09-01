"Манчестер Сити" согласился лишь на бесплатный вариант перехода Месси

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" согласен оформить переход аргентинца Лионеля Месси лишь на бесплатной основе, сообщает Mundo Deportivo.

Ссылаясь на источник в клубе, издание объясняет позицию "Сити" опасением вновь попасть под санкции УЕФА за возможное нарушение финансового Fair Play. Недавно "Манчестер Сити" был отстранен за это от участия в еврокубках на два сезона, но Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил данное наказание, ограничившись денежным штрафом.

Как сообщалось, Месси озвучил "Барселоне", игроком которой юридически еще является, решение покинуть ее. Аргентинец пытается воспользоваться пунктом в контракте, который позволяет ему расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. "Барселона", однако, настаивает на том, что соответствующая опция в контракте уже не действительна, а потому бесплатно приобрести Месси другой клуб не сможет.

Сумма отступных за Месси составляет 700 млн евро. Ее должны выложить покупатели испанскому клубу, если Месси не сможет добиться статуса свободного агента.

Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года, забив 634 мяча в 731 матче. В составе каталонского клуба он выиграл 34 турнира, стал шестикратным обладателем "Золотого мяча".