Сидорова превзошла Исинбаеву по числу выигранных чемпионатов России

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Действующая чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова завоевала золото чемпионата России в Челябинске.

Ее результат – 4,70 м.

Таким образом, Сидорова, на всероссийских соревнованиях представляющая Москву и Чувашию, стала четырехкратной чемпионкой страны. По этому показателю спортсменка, превзошла завершившую карьеру двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, которая выиграла чемпионат России трижды.

Чемпионат России по легкой атлетике-2020 стартовал в Челябинске во вторник. Изначально он должен был пройти летом в Чебоксарах. Сначала из-за пандемии коронавируса его перенесли на осень в тот же город. Однако из-за эпидемиологической ситуацией в Чувашии пришлось перенести в другой регион.