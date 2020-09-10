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Чемпион России по боксу Кушиташвили получил три года условно

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушинашвили приговорен к трем годам условно. Соответствующий вердикт спортсмену вынес 235 гарнизонный военный суд по делу о хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.

"Суд назначил Кушиташвили наказание в виде трех лет лишения свободы условно" - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Приговор боксеру соответствует позиции гособвинителя, который в ходе судебного заседания запросил именно такое наказание.

Что случилось

2 февраля сотрудники Росгвардии задержали в Москве Кушиташвили и его коллегу по рингу - Овика Оганнисяна. По словам представителя Росгвардии Валерия Грибакина, росгвардейцы обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться от стражей порядка в одном из подъездов.

"В ходе проверки документов мужчины вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо", - сказал Грибакин. По его словам, в ходе личного досмотра у одного из задержанных был обнаружен и изъят пакетик с кокаином.

Позднее Федерации бокса РФ пожизненно исключила Кушиташвили из национальной сборной по боксу.

По версии следствия, Кушиташвили незаконно приобрел 0,61 грамм наркотического средства - кокаина, при задержании два раза ударил сотрудника Росгвардии в нос, чем "причинил ему физическую боль и нравственные страдания". Пострадавший получил закрытый перелом носа.

В ходе судебного процесса гособвинитель запросил для спортсмена наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Кушиташвили раскаялся в содеянном, а также извинился перед потерпевшим росгвардейцем и возместил ему вред в размере 200 тыс. руб.

бокс Георгий Кушиташвили

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