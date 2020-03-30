Российского боксера Кушиташвили перевели под домашний арест

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - 235-й военный гарнизонный суд перевел из следственного изолятора под домашний арест двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Кушиташвили изменена мера пресечения на домашний арест до 1 мая", - сказали в пресс-службе. В связи с чем была изменена мера пресечения, в суде не уточнили.

Ранее Кушиташвили был заключен под стражу 3 февраля. По версии следствия, он незаконно приобрел около 0,61 грамма наркотического средства - кокаина, при задержании два раза ударил сотрудника Росгвардии в нос, чем "причинил ему физическую боль и нравственные страдания". Пострадавший получил скрытый перелом носа.

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве Кушиташвили и его коллегу по рингу - Овика Оганнисяна. По словам представителя Росгвардии Валерия Грибакина, росгвардейцы обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться от стражей порядка в одном из подъездов.

"В ходе проверки документов мужчины вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо", - сказал Грибакин.

По его словам, в ходе личного досмотра у одного из задержанных был обнаружен и изъят пакетик с кокаином.

Позднее, Федерации бокса РФ пожизненно исключила Кушиташвили из национальной сборной по боксу.