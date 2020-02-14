Арестованный боксер Кушиташвили, в чьих анализах нашли кокаин, пожизненно исключен из сборной

Боксер Георгий Кушиташвили Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, обвиняемый в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, больше никогда не будет выступать за сборную страны, сообщает пресс-служба Федерации бокса РФ.

"Федерация проведет тотальную проверку спортсменов и тренеров после инцидента с Георгием Кушиташвили, сам он будет пожизненно исключен из национальной сборной по боксу", - говорится в сообщении.

"Наше решение - жестко наказать, по всей строгости. Для нас недопустимо, чтобы спортсмен употреблял какие-то наркотики. Спортсмен, наоборот, должен бороться против всего этого зла и давать пример молодежи", - заявил генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

Он также считает, что нанесен удар по репутации спорта в России в целом.

"И спортсменов, и тренеров надо проверять, всех поголовно, и, если найдем, пожизненно будем исключать", - подчеркнул Кремлев. В Федерации бокса России отметили, что проверки будет проводить независимая лаборатория, а по итогам исследования будут незамедлительно приниматься решения.

В пятницу Второй западный окружной военный суд оставил без удовлетворения жалобу защиты на арест Кушиташвили. При этом в суде представитель прокуратуры заявил, что результаты медосвидетельствования показали в организме боксера следы кокаина.

2 февраля сотрудники Росгвардии задержали Кушиташвили и его коллегу по рингу - Овика Оганнисяна. Росгвардейцы обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались спрятаться в подъезде. При проверке документов они вели себя агрессивно, а один из них ударил сотрудника Росгвардии, из-за чего тот получил скрытый перелом носа. Кроме того, у одного из задержанных был изъят пакетик с кокаином. Следствие считает, что Кушиташвили незаконно приобрел около 0,61 грамма этого наркотика.