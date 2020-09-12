Боец ММА Харитонов нокаутировал победителя Тайсона, дебютировав в профессиональном боксе

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов одержал победу в первом своем профессиональном боксерском поединке.

Он нанес поражение британцу Дэнни Уильямсу в бое, прошедшем в рамках боксерского вечера в Химках. Соперники представляли супертяжелую весовую категорию.

Поединок изначально был рассчитан на шесть раундов, но завершился во втором: Харитонов отправил оппонента нокаутом.

На счету 40-летнего Харитонова в рамках ММА 30 побед (18 нокаутом) и семь (четыре нокаутом) поражений.

47-летний Уильямс выиграл в профессиональном боксе 54 боя, включая 41 нокаутом. 28 поединков он проиграл. В одном из поединков – в 2004 году – он нокаутировал Майка Тайсона.