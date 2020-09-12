Гандболистки ЦСКА завершили вничью свой дебютный матч Лиги чемпионов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Женский гандбольный клуб ЦСКА завершил вничью матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против венгерского "Дьера".

Результат противостояния, прошедшего в московском Дворце спорта "Динамо", - 27:27 (13:13).

Для женского гандбольного ЦСКА это был дебют в еврокубках. Клуб был создан в 2019 году. В чемпионате Суперлиги команда финишировала на третьем месте, однако в плей-офф сыграть не успела: сезон решено было завершить досрочно из-да пандемии коронавируса.

19 июня стало известно, что армейский клуб получил wild card на участие в Лиге чемпионов ЕГФ сезона-2020/21. Следующий матч ЦСКА проведет 19 сентября в гостях против черногорской команды "Будучность".

Что касается команды "Дьер", с которой ЦСКА сыграл вничью в первом туре, она является пятикратным победителем Лиги чемпионов, 15-кратным чемпионом Венгрии, 14-кратным обладателем Кубка Венгрии.