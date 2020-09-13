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Японка Осака победила белоруску Азаренко в финале US Open

Японка Осака победила белоруску Азаренко в финале US Open
Японская теннисистка Наоми Осака
Фото: Reuters

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Японская теннисистка Наоми Осака завоевала звание победительницы турнира серии Большого шлема US Open.

В финале соревнования она нанесла поражение белоруске Виктории Азаренко – 1:6, 6:3, 6:3.

Таким образом, Осака во второй раз выиграла US Open, впервые этот турнир ею был покорен в 2018 году. Кроме того, в 2019 году она выиграла Australian Open.

Что касается Азаренко, она является двукратной победительницей Australian Open (2012, 2013).

В настоящее время Осака является девятой ракеткой мира, Азаренко – 27-й.

теннис US Open

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