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Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open

Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open
Даниил Медведев и Доминик Тим (слева направо) по окончании полуфинального матча US Open
Фото: Reuters

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от представителя Австрии Доминика Тима в 1/2 финала турнира серии Большого шлема US Open.

Результат встречи – 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5) в пользу Тима. Продолжительность матча составила 2 часа 53 минуты.

Тим является третьей ракеткой мира, Медведев – пятой.

В финале Тим сыграет с немцем Александром Зверевым.

Доминик Тим ранее трижды участвовал в финалах турниров Большого шлема – два раза в Roland Garros, один раз – в Australian Open. Александр Зверев в финалах Большого шлема еще не играл. В свою очередь, Даниил Медведев в прошлом году дошел до финала US Open (где уступил испанцу Рафаэлю Надалю), это для него пока наивысшее достижение на турнирах Большого шлема.

теннис US Open

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