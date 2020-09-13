Кокорин попал в заявку "Спартака" на матч с ЦСКА

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб московского футбольного клуба "Спартак" внес нападающего Александра Кокорина в заявку на матч седьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги против столичного ЦСКА.

Кокорин, ставший игроком "Спартака" 2 августа, но с тех пор из-за травмы не попадавший даже в заявку, начнет игру на скамейке запасных.

Матч ЦСКА – "Спартак" пройдет в воскресенье на поле армейского клуба и стартует в 19:00 мск.

Стартовый состав ЦСКА выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Георгий Щенников, Хердур Магнуссон, Вадим Карпов, Марио Фернандес, Константин Кучаев, Иван Обляков, Константин Марадашвили, Наяир Тикнизян, Никола Влашич, Федор Чалов.

Стартовый состав "Спартака": Александр Максименко, Самуэль Жиго, Павел Маслов, Айртон, Георгий Джикия, Наиль Умяров, Алекс Крал, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон.

📋 Наш состав на дерби #ЦСКАСпартак! Александр Кокорин – в запасе 🔜 pic.twitter.com/NUQXNu6nyg — ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) September 13, 2020

В настоящее время "Спартак" лидирует в турнирной таблице, набрав 14 очков. ЦСКА – на пятом месте, 10 баллов.