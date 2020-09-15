Бой-реванш Уайта против Поветкина пройдет 21 ноября

Российский боксер Александр Поветкин Фото: Reuters

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российский боксер Александр Поветкин проведет второй бой против британца Диллиана Уайта 21 ноября, сообщили "Интерфаксу" в промоутреской компании "Мир бокса".

"Матч-реванш между временным чемпионом WBC в супертяжелом весе Александром Поветкиным и бывшим обладателем этого титула британцем Диллианом Уайтом состоится 21 ноября", - говорится в сообщении.

23 августа в британском Брентвуде Поветкин нокаутировал временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Уайта и стал обладателем титула.

"Диллиан Уайт — хороший, сильный боксер, я это говорил и до первого боя и после него. Буду готов", - приводятся слова Поветкина.

Глава промоутерской компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский также отметил, что команда Поветкина сможет подготовиться к бою.

"Уайт — опасный парень. Мы это увидели в первом бою, и его желание реваншироваться вызывает уважение. С другой стороны, Саша уже почувствовал соперника, увидел, что у него получается, а что не очень. Думаю, команда Поветкина сможет грамотно построить подготовку с учетом первого боя и подойти к реваншу в отличной форме и с хорошим планом на бой", - сказал Рябинский.

"У Диллиана было право на реванш, он решил им воспользоваться, а мы не привыкли отказываться от договоренностей". - отметил он.

На счету 41-летнего Поветкина в настоящее время 36 побед (25 - нокаутом), два поражения и одна ничья.

У 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.