Матчи КХЛ с участием "Барыса" перенесены из-за COVID-19 у игроков

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Шесть матчей астанинского "Барыса", запланированных в период с сентября до начала октября, перенесены на более поздний срок из-за положительных тестов на коронавирус у 12 хоккеистов и тренеров клуба, сообщает пресс-служба команды в четверг.

"Шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием "Барыса", которые должны были состояться 18 сентября с рижским "Динамо", 20 сентября с "Северсталью", 22 сентября с "Металлургом", 21 сентября с "Куньлунем", 29 сентября с "Витязем" и 1 октября с "Сочи", отменяются и будут перенесены на более поздний срок", - говорится в сообщении.

"В связи с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию, выявленных у двенадцати членов команды и тренерского штаба, команда должна пройти двухнедельный карантин", - подчеркивает пресс-служба.

О дате и времени переноса матчей Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно.