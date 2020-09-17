Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:32

Глава Минспорта заявил о готовности помочь следствию в деле Кравцова

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Министерство спорта готово помочь в расследовании деятельности директора – Федерального государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд России", экс-главы Союза биатлонистов России Александра Кравцова, о задержании которого сообщалось в четверг.

"Выражаем уверенность, что в ходе предварительного расследования будут достоверно установлены все фактические обстоятельства дела. Со своей стороны, Минспорт России готов оказать содействие органам предварительного расследования", - заявил глава Минспорта Олег Матыцин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

По словам Матыцина, "на данный момент деятельность ФГБУ "ЦСП" осуществляется в штатном режиме".

"Обязанности директора ФГБУ "ЦСП" исполняет первый заместитель директора Дмитрий Столяров", - добавил он

"Минспорт России гарантирует, что подготовка членов спортивных сборных команд Российской Федерации будет продолжена в установленном порядке, проведение органами предварительного расследования следственных действий никак не отразится на качестве и сроках данной подготовки", - заверил Матыцин.

Ранее в четверг сообщалось, что Кравцов задержан в рамках дела о растрате.

Минспорта Олег Матыцин

Новости по теме

Новости

ИИХФ дополнительно изучит возможность проведения ЧМ по хоккею в Минске

Футбольный арбитр нацелился на более тяжелую статью для избившего его Широкова

КХЛ распределит между клубами рекордную сумму от реализации телеправ

Сборная России стала самой прогрессивной в рейтинге ФИФА за два месяца

Получивший три года тюрьмы экс-глава ВФЛА Балахничев оспорит приговор

Получивший три года тюрьмы экс-глава ВФЛА Балахничев оспорит приговор

Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Тутберидзе

Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Тутберидзе

Бой-реванш Уайта против Поветкина пройдет 21 ноября

Бой-реванш Уайта против Поветкина пройдет 21 ноября

"Ростов" и "Локомотив" сыграли вничью в матче РПЛ

"Зенит" победил "Арсенал" в матче РПЛ и вышел на первое место

Медведев второй раз подряд выступит на Итоговом турнире ATP

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');