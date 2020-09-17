Глава Минспорта заявил о готовности помочь следствию в деле Кравцова

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Министерство спорта готово помочь в расследовании деятельности директора – Федерального государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд России", экс-главы Союза биатлонистов России Александра Кравцова, о задержании которого сообщалось в четверг.

"Выражаем уверенность, что в ходе предварительного расследования будут достоверно установлены все фактические обстоятельства дела. Со своей стороны, Минспорт России готов оказать содействие органам предварительного расследования", - заявил глава Минспорта Олег Матыцин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

По словам Матыцина, "на данный момент деятельность ФГБУ "ЦСП" осуществляется в штатном режиме".

"Обязанности директора ФГБУ "ЦСП" исполняет первый заместитель директора Дмитрий Столяров", - добавил он

"Минспорт России гарантирует, что подготовка членов спортивных сборных команд Российской Федерации будет продолжена в установленном порядке, проведение органами предварительного расследования следственных действий никак не отразится на качестве и сроках данной подготовки", - заверил Матыцин.

Ранее в четверг сообщалось, что Кравцов задержан в рамках дела о растрате.