Глава Минспорта пообещал, что РУСАДА сохранит независимость

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил уверенность в том, что перемены в руководстве Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не отразятся на качестве его работы.

"В связи с решением Общего собрания учредителей РУСАДА выражаем уверенность, что агентство сохранит независимый статус и продолжит эффективно работать. Это важное условие для защиты интересов наших чистых спортсменов и развития российского спорта в целом", - цитирует его пресс-служба ведомства.

Матыцин подчеркнул, что "противодействие применению допинга, включая образовательный и административный аспекты, является одним из главных приоритетов в деятельности Минспорта России".

"За последние годы РУСАДА на высоком профессиональном уровне организовало работу по обеспечению проведения допинг-контроля и реализации информационно-образовательных программ, направленных на профилактику нарушений антидопинговых правил", - заявил он.

Накануне глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что общее собрание учредителей РУСАДА одобрило рекомендацию наблюдательного совета агентства освободить от должности генерального директора Юрия Гануса. Исполняющим обязанности назначен юрист агентства Михаил Буханов. Выборы нового гендиректора пройдут на конкурсной основе в течении шести месяцев.

Вслед за Ганусом ушла с поста его заместитель Маргарита Пахноцкая и член наблюдательного совета Сергей Хрычиков.

Причиной рекомендации набсовета уволить Гануса стал проведенный весной аудит РУСАДА за 2018 и 2019 годы, который выявил в хозяйственной деятельности агентства нарушения. Отчет аудита, который был инициирован учредителями РУСАДА - Олимпийским и Паралимпийским комитетами, был опубликован на сайте ОКР в середине июля.

Председатель набсовета РУСАДА Александр Ивлев в интервью "Интерфаксу" 5 августа, когда состоялось заседание совета, рассказал, что "в организации были установлены факты нарушения корпоративных процедур" со стороны Гануса.

Сам Ганус не принял результаты аудиторского отчета, предоставив свои контраргументы.

Кроме того, в интервью "Интерфаксу" Ганус заявил, что его увольнение может негативно отразиться на ходе восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), а также Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU), так как он входит в комиссии по восстановлению ВФЛА и СБР.

Свою обеспокоенность по ситуации вокруг руководства РУСАДА выразило Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

Юрий Ганус занимал пост генерального директора РУСАДА с августа 2017 года.