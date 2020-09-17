Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:32

Коронавирус стал причиной отмены матча КХЛ "Сочи" - "Локомотив"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Заражение коронавирусом тремя игроками ярославского ХК "Локомотив" стало причиной отмены гостевого матча регулярного чемпионата против "Сочи", сообщает пресс-служба КХЛ.

СпортМатч КХЛ "Сочи" - "Локомотив" отмененЧитать подробнее

"Проведенные накануне игры обследования выявили наличие первично положительных тестов на коронавирус у трех игроков ХК "Локомотив". Эти игроки не поехали с командой на выездную серию и были изолированы, их заболевание проходит бессимптомно. При этом незадолго до начала игры с "Сочи" руководство клуба уведомило КХЛ о включении в контактную группу части команды. В связи с этим "Локомотив" отказался выходить на матч против "Сочи", - говорится в сообщении.

"Локомотив" проведет 18 сентября дополнительное тестирование всей команды. По результатам тестирования будет приниматься дальнейшее решение о проведении матчей с участием ХК "Локомотив". Лига проведёт дополнительное расследование данной ситуации", - отмечается там же.

Матч "Сочи" - "Локомотив" должен был пройти в четверг.

хоккей КХЛ коронавирус

Новости по теме

Новости

ИИХФ дополнительно изучит возможность проведения ЧМ по хоккею в Минске

Футбольный арбитр нацелился на более тяжелую статью для избившего его Широкова

КХЛ распределит между клубами рекордную сумму от реализации телеправ

Сборная России стала самой прогрессивной в рейтинге ФИФА за два месяца

Получивший три года тюрьмы экс-глава ВФЛА Балахничев оспорит приговор

Получивший три года тюрьмы экс-глава ВФЛА Балахничев оспорит приговор

Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Тутберидзе

Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Тутберидзе

Бой-реванш Уайта против Поветкина пройдет 21 ноября

Бой-реванш Уайта против Поветкина пройдет 21 ноября

"Ростов" и "Локомотив" сыграли вничью в матче РПЛ

"Зенит" победил "Арсенал" в матче РПЛ и вышел на первое место

Медведев второй раз подряд выступит на Итоговом турнире ATP

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');