Коронавирус стал причиной отмены матча КХЛ "Сочи" - "Локомотив"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Заражение коронавирусом тремя игроками ярославского ХК "Локомотив" стало причиной отмены гостевого матча регулярного чемпионата против "Сочи", сообщает пресс-служба КХЛ.

"Проведенные накануне игры обследования выявили наличие первично положительных тестов на коронавирус у трех игроков ХК "Локомотив". Эти игроки не поехали с командой на выездную серию и были изолированы, их заболевание проходит бессимптомно. При этом незадолго до начала игры с "Сочи" руководство клуба уведомило КХЛ о включении в контактную группу части команды. В связи с этим "Локомотив" отказался выходить на матч против "Сочи", - говорится в сообщении.

"Локомотив" проведет 18 сентября дополнительное тестирование всей команды. По результатам тестирования будет приниматься дальнейшее решение о проведении матчей с участием ХК "Локомотив". Лига проведёт дополнительное расследование данной ситуации", - отмечается там же.

Матч "Сочи" - "Локомотив" должен был пройти в четверг.