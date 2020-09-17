Матч КХЛ "Сочи" - "Локомотив" отменен

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - "Сочи" сообщил об отмене матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против ярославского "Локомотива".

"Вниманию болельщиков! Матч "Сочи" с ярославским "Локомотивом", запланированный на 17 сентября, не состоится!" - говорится в сообщении пресс-службы "Сочи".

Матч должен был пройти в четверг в Сочи. Причины его отмены не указываются.

Ранее СМИ сообщали, что несколько игроков "Локомотива" заразились коронавирусом. До этого ХК "Сочи" фигурировал в списке клубов, где были зарегистрирована вспышка заболеваний COVID-19.

Из-за коронавируса в клубах были перенесены несколько матчей финского "Йокерита" и казахстанского "Барыса".