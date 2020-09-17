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Московское "Динамо" проиграло тбилисскому "Локомотиву" и выбыло из Лиги Европы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 1:2 потерпели поражение тбилисскому "Локомотиву" матче второго раунда квалификации Лиги Европы УЕФА.

СпортСоперником "Динамо" в Лиге Европы УЕФА стал тбилисский "Локомотив"Читать подробнее

На 54-й минуте встречи, прошедшей в Тбилиси, Ираклий Сихарулидзе вывел "Локомотив" вперед. На 76-й минуте Мамия Гавашелишвили провел второй гол в ворота "Динамо".

На первой минуте компенсированного ко второму тайму времени Николай Комличенко, реализовав пенальти, сократил отставание в счете.

Таким образом, "Динамо" прекращает выступления в еврокубках, а тбилисский клуб продолжает борьбу за выход в групповую стадию.

В чемпионате РПЛ прошлого сезона "Динамо" финишировало вне еврокубковой зоны, на шестом месте. Однако в Лигу Европы клуб попал благодаря квоте победителя Кубка России петербургского "Зенита", который как победитель РПЛ сыграет в Лиге чемпионов.

Квалификации еврокубков в нынешнем сезоне не предусматривают ответных встреч.

футбол Лига Европы УЕФА

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